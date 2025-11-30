阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が２９日、大阪・藤井寺市のスポーツ用品店「フジスポ」でトークショーを行い、来季はお立ち台に上がって虎党に感謝の声を届けることを誓った。キャリアで２番目に少ない５２試合出場に終わった今季は、お立ち台への登壇回数がゼロ。「今年はヒーローになってない印象が強いので」というだけに巻き返しを果たして、連覇に向けて勝利の立役者となる。来季こそ必ず名フレーズを響かせる。「明日も勝