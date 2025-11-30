阪神の才木浩人投手（２７）が２９日、中野拓夢内野手（２９）と「ＯＳシネマズミント神戸」で行われた『阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５−栄光の虎道−』の公開記念舞台あいさつｉｎ神戸に登壇した。１２月にチームはハワイへ優勝旅行に行くが、右腕は不参加を宣言。トレーニングに没頭するオフを過ごす。来年３月のＷＢＣも視野に入れ、早めの準備で来季を戦い抜くことを意気込んだ。自身