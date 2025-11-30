ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が29日、都内でドキュメンタリー映画2作品の公開記念舞台あいさつを行った。7月に開催した横浜でのライブを収めた「FJORD」と、10年の軌跡を追った「THEORIGIN」が28日に同時公開。ボーカルの大森元貴（29）は「映画の尺でなければ表現しきれない、ディテールが伝わらないと思って（製作に）踏み切った。この2本が持っている大義が届くことを願っています」とアピールした。