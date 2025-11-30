◇東京六大学野球連盟結成100周年記念試合East4―1West（2025年11月29日神宮）東大の渡辺は4回からEastの4番手で登板し、1回を1安打無失点。「ヒットになるかなという当たりがゲッツーになったので、プロ野球を見ているような気分でした」とレベルの高い守備陣に感謝した。ロッテなどで活躍した父・俊介氏と同じプロを目指したが、今秋ドラフトでは指名漏れ。一般企業に就職予定で野球は一区切りとなり「東大野球部、六