◇東京六大学野球連盟結成100周年記念試合West1−4East（2025年11月29日神宮）西武ドラフト1位の小島とロッテ2位の毛利が明大対決。West先発の毛利が初回1死一、三塁から二ゴロに打ち取った。併殺崩れの間に1失点も「打ち損じてくれと思っていた。抑えられて良かった」と振り返った。プロでは同一リーグとなる2人。小島は「打球としては完全に自分の負けだった。今度は圧倒的な力で勝てるように練習して来年を迎えたい