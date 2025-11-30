新潟アルビレックスBBは29日、アウェーで金沢に65―88で敗れ、連勝が5でストップした。立ち上がりから相手の素早い攻撃に受け身となり、リズムをつかめずに苦戦。第3Qに一時は4点差まで詰め寄ったが、最後まで流れを引き寄せられずに23点差をつけられた。警戒していた金沢のアップテンポなバスケにはまってしまった。連勝が5で止まった鵜沢潤監督は「ペースが速いのは分かっていたが、簡単に走られてしまい終始、相手のペース