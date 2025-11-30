山西省を訪ねて歴史的建造物を鑑賞する場合は、上を見上げて屋根の上を見てみよう。そこかしこに「瑞獣」が立ったり座ったりしており、その姿は観光客を魅了してやまない。新華網が伝えた。中国の歴史的建造物にデザインされているこれらの特異な特徴を持ち、瑞兆として姿を現すとされる「瑞獣」は当初、防水や防湿、屋根の棟の保護のために設計されていたが、竜や鳳凰、獅子などの姿へと次第に美化されていき、邪気払いや火除け、