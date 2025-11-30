¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»£²Ç¯À¸¡¦ÆêºêÍªÎ¼¡Ê¤Ê¤é¤¶¤­¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡á£±£·¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¹âÀ¸¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿£±£µ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æê¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤ÈÍº