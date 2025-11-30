新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組が矢野通（４７）、ボルチン・オレッグ（３２）組を下し、３勝目をあげた。レスリングエリートコンビの猛攻にさらされた。場外乱闘でキレた矢野にゲイブがイス攻撃を浴びれば、ボルチンには２人まとめて担がれてバックフリップを決められる。さらにゲイブはボルチンのフロントスープレックスから矢野の悪