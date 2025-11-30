◇東京六大学野球連盟結成100周年記念試合East4―1West（2025年11月29日神宮）巨人ドラフト2位の早大・田和が、4―1の8回からEastの8番手で登板。3者連続三振に仕留め「100周年記念試合に選んでいただいて、自分自身もしっかりいい結果が残せたので良かったかなと思います」と振り返った。ヤクルトドラフト1位の法大・松下とは同一リーグになり「1年目から対戦できるようにお互い頑張っていきたい。いろんな球種を使って