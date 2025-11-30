東北大は２０２７年度から、外国人留学生の授業料を日本人学生の１・７倍、年９０万円に引き上げる方針を決めた。国立大で留学生の授業料値上げが明らかになるのは初めて。広島大も将来的な値上げ方針を決定するなど、複数校が留学生の授業料改定を検討しており、学生一律を原則としてきた国立大の授業料は大きな転換点を迎える。国立大の年間授業料は、文部科学省令で５３万５８００円を標準額とし、１・２倍を上限に各大学が