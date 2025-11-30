神奈川県庁（資料写真）神奈川県内で暮らす外国人は今年１月時点で過去最多の２８万４８８９人となり、全市区町村で前年より増加したことが２９日までに明らかになった。県民に占める割合は初めて３％を超え、全国平均を上回る水準。横浜市中区と箱根町は１０％を超えており、地域や産業の担い手として存在感を増している。目立ったトラブルは聞こえず、共生社会を先取りした“先進県”のようだ。総務省の住民基本台帳人口と在