広島ＯＢが集結した「カープレジェンドゲーム」が２９日、マツダスタジアムで３年半ぶりに開催された。新井貴浩監督（４９）が本塁打競争で唯一のサク越えを放つなど、往年の名選手４５人が２万７５５０人の観客を沸かせた。半世紀前の１９７５年に初のリーグ優勝を決めた相手でもある巨人からは、高橋由伸氏（５０）＝スポーツ報知評論家＝ら３人もゲスト参加した。山本浩二氏（元監督でミスター赤ヘル）「初優勝から５０年