オリックス・若月健矢捕手（３０）が「若月アロー」の刷新を誓った。２９日から２日間、台湾プロ野球の味全・蒋少宏（ジャン・シャオホン）捕手（２７）と合同練習。大阪・舞洲でノックやスローイングなどを行い、新たな刺激を受けた。「野球の考え方とかも聞けて面白かったです」。今季はベストナインとゴールデン・グラブをダブル受賞。満足せず、意欲的に動いた。中嶋前監督が臨時コーチを務める味全で、守備力と強肩に定評