◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）水戸が大分を２―０で下し、２０００年のＪ２参入から苦節２６シーズン目で悲願の初昇格を決めた。他会場で引き分けた長崎をかわし、初優勝も決めた。「Ｊ２の番人」「おくりみと」などと揶揄（やゆ）されてきた雑草軍団が、“史上最遅”の昇格でＪ１の舞台にたどり着いた。長崎が２位で８年ぶりの昇格を決め、Ｊ１昇格プレーオフには３〜６位の千葉、徳島、