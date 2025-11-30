ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が２９日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、２年連続の１億円減となる年俸３億７０００万円プラス出来高払いでサインした。今季は右けい骨骨挫傷で昨年に続く長期離脱。わずか２０試合の出場だった。２３年オフの５０００万円減から３年連続の大減俸。「イメージ通り。崖っぷちです、僕は」とさらりと受け止めた。来季は７年契約最終年。「その先（の契約）を考えていただける成績