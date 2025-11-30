オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（１８）＝延岡学園＝が「おしゃれ封印」でプロの世界へ挑む。新人入団会見から一夜明けた２９日、大阪・舞洲の球団施設を見学。「トレーニングルームがめちゃくちゃすごい。設備がしっかりしているので、自分のベストな状態を常につくれる」と目を輝かせた。福岡・飯塚市出身の最速１５３キロ右腕。「髪を伸ばしたい欲もない。伸ばした方がいいなら伸ばそうかなと思うけど、別にこだわ