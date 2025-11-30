タレント明石家さんま（70）が29日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。フジテレビのクリスマス名物「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」（通称明石家サンタ）の放送が見送られたことに触れた。90年開始の同番組はフジテレビのクリスマスの風物詩的な特番。さんまと元同局アナウンサーの八木亜希子がMCを務め、一般視聴者からの不幸な電話をもらう仕組み。さんまと八木が軽快なやりとり