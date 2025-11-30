先日行われた競輪祭では107期の阿部拓真（35＝宮城）君がG1初優勝を決めました。素晴らしい差し脚でしたね！そして、ついに「KEIRINグランプリ2025」のメンバーが決定。出場する9名の選手にはこの場を借りて「おめでとうございます」と伝えたい。競輪ファンの皆さまも年末が待ち遠しいのでは！？彼らは必ず年末の大一番と、来年の競輪界を盛り上げてくれることでしょう。さて、前回のコラムにも書いたローラーの件ですが…。