プレミアリーグ 25/26の第13節 エバートンとニューカッスルの試合が、11月30日02:30にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ