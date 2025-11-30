ブンデスリーガ 25/26の第12節 レーバークーゼンとドルトムントの試合が、11月30日02:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、カリム・アデイエミ（MF）、ユリアン