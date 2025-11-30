ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は3日目を迎える。注目は11Rだ。井本は整備も視野に入れている。テクニックを信頼して本命だが、スタートで後手に回ると厳しい。砂長は左隣の藤森が仕掛け安定しているので、捲り差しにはいけないか。握るとみた。藤田は悪いところがない仕上がり。中島はトップ級で最内差して伸びる。＜1＞井本昌也出ていない。3番（青木）と競って出てないと分かっ