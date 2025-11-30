ボートレース福岡のG2レディースチャレンジカップは最終日、優勝戦を迎える。女子賞金トップの遠藤が実力通りの走りでファイナル1号艇を獲得した。舟足気配は日々上向き。予選7走の平均スタートタイミングはコンマ10と仕掛けも安定している。逃げ切りVが濃厚だ。西橋が勝つなら捲り差しか。鋭角のハンドルがハマれば一発がある。5日目は伸び気味だった守屋はカドから捲り狙い。2コースの平高は差しに回る。＜1＞遠藤エミま