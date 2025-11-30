佳境を迎えているU-17アジアカップ予選で、グループAの開催国・中国が凄まじい。初戦でバーレーンを４−０で下すと、東ティモール戦に14−０、ブルネイに12−０、スリランカに８−０に大勝。４試合で38得点０失点と圧倒している。母国メディアも意気揚々だ。『新浪体育』は次々に記事を配信。「奇跡のパフォーマンスだ」「中国はまさに躍進を遂げた。グループAのホストチームとして別格の強さを見せている」「残酷だ。U-17中