【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは29日、トランプ米大統領が先週、ベネズエラのマドゥロ大統領との電話会談で退陣を要求したと報じた。マドゥロ氏や側近、家族の恩赦についても協議したとしている。