Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの戸塚祥太（３９）、ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（３９）らが出演する舞台「ＢＡＣＫＢＥＡＴ（バックビート）」が来年４〜５月に上演されることが２９日、分かった。世界的ロックバンド、ザ・ビートルズの創成期を描いた１９９４年公開の同名伝記映画を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。結成当初は５人編成だったビートルズに、メジャーデビュー前にたもとを分かったメンバーが存在したという史実をもと