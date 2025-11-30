◇F1第23戦カタールGP予選（2025年11月29日ルサイル・サーキット＝1周5.419キロ）レッドブルの角田裕毅は3戦連続の予選1回目（Q1）敗退で16番手にとどまった。新品ソフトタイヤに替えてからのタイムアタックでセクター2が伸びずに17番手。ラストアタックでも1分20秒761に終わり、2回目（Q2）進出の15番手とは0.08秒差だった。角田は前日28日のスプリント予選で同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）を初めてタイ