セリエA 25/26の第13節 ユベントスとカリアリの試合が、11月30日02:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。 26