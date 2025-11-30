DeNAの東克樹投手（30）が、今オフ3年ぶりに「滝行」を復活させることが29日、分かった。同日はエース30歳の誕生日。大台となる「30代」初日に、背番号11が完全メンタルづくりにまい進する誓いを立てた。脚光を浴びるシーズン中とは違い、東は例年静かに誕生日を迎える。この日も、人影もまばらな2軍練習施設「DOCK」で黙々と故郷愛知に帰郷するための荷物だしをしていた。今季14勝は、3年連続2桁勝利の文句なしの成績。そし