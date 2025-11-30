Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの戸塚祥太（３９）が主演を務める舞台「ＢＡＣＫＢＥＡＴ」が、来年４〜５月に東京・ＥＸシアター六本木などで上演されることが２９日、分かった。ビートルズの創成期を描いた作品。戸塚は１９、２３年に続きメジャーデビュー前に２１歳で亡くなったベーシストのスチュアートを演じる。「思い入れの強い作品に再々挑戦できることに感謝しています。今の自分たちの肉体で若かりしビートルズにどこまで肉薄可能な