【ワシントン共同】米政府高官は29日、米ウクライナ高官協議が30日に南部フロリダ州で開催されると明かした。米側はルビオ国務長官、ウィットコフ和平交渉担当特使、トランプ大統領の娘婿クシュナー氏が出席する。