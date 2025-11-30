【プレミアリーグ第13節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-2(前半2-0)リーズ<得点者>[マ]フィル・フォーデン2(1分、90分+1)、ヨシュコ・グバルディオール(25分)[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(49分)、ルーカス・ヌメチャ(68分)<警告>[マ]マテウス・ヌネス(55分)、ベルナルド・シウバ(57分)、ヨシュコ・グバルディオール(66分)、ジャンルイジ・ドンナルンマ(87分)[リ]ジョー・ロドン(58分)└前節イ