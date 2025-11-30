【ルカ（フィンランド）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２９日、フィンランドのルカでジャンプ男子個人第５戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が初の表彰台となる自己最高２位に入った。悪天候の影響で途中で打ち切られ、１回目の成績で最終順位を決めた。二階堂は１４１メートルを飛び１３６・４点だった。小林陵侑（チームＲＯＹ）は５位、佐藤幸椰