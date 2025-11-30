リーグ・アン 25/26の第14節 モナコとパリ・サンジェルマンの試合が、11月30日01:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコは南野 拓実（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、セニー・マユル（MF）、李 剛仁（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動