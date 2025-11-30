ソフトバンクの有原航平投手（33）が来季も独占的に契約する対象にできる保留選手名簿から外れることが29日、分かった。12月2日に自由契約選手として公示され国内外の全球団と契約ができるようになる。有原がソフトバンク入団時に結んだ3年契約は今季で満了となるが、契約の終了時にフリーエージェント（FA）となる項目が入っていたもようだ。球団は当然ながら今後も残留の打診をするが、有原には22年以来4年ぶりの米球界復帰