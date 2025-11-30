ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナの代表団が和平計画をめぐる協議のためにアメリカに向かっていると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は29日、ウメロフ国家安全保障・国防会議書記をトップとする代表団がアメリカに向かっていると明らかにしました。「戦争終結に必要なステップを、迅速かつ実質的に策定することが任務だ」としたうえで、「日曜日の代表団の報告を楽しみにしている」と述べて協議の進展に期待感を