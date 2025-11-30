◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２９日、フィンランド・ルカ）男子個人第５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４２メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、１２２・７点で５位に入った。１回目に１３０・５メートル５位につけ、上位を目指した２回目は悪天候でキャンセルとなり、そのまま順位が決まった。２４歳の二階堂蓮（日本ビール）が２位に入り、自身初の表彰台に立った。