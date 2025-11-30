◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２９日、フィンランド・ルカ）男子個人第５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４２メートル）が行われ、２４歳の二階堂蓮（日本ビール）は、１３６・４で２位に入り、自身初の表彰台に立った。１回目にヒルサイズまで１メートルに迫る１４１メートルの大ジャンプを見せて２位につけた。逆転を狙った２回目だったが、悪天候のためキャンセルとなり、そのまま順位が確定した。２６日の第４戦は、１回