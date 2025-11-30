プレミアリーグ 25/26の第13節 マンチェスター・シティーとリーズの試合が、11月30日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはジェレミ・ドク（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ウィルフリード・ニョ