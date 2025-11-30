プレミアリーグ 25/26の第13節 サンダーランドとボーンマスの試合が、11月30日00:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。 サンダーランドはウィルソン・イシドール（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、マーカス・タベル