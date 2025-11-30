【セリエA第13節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 0-2(前半0-1)ウディネーゼ<得点者>[ウ]ニコロ・ザニオーロ(11分)、キーナン・デイビス(65分)<退場>[パ]マリアーノ・トロイロ(64分)[ウ]コスタ・ランジャイク(90分+3)<警告>[パ]マンデラ・ケイタ(10分)[ウ]アルトゥール・アッタ(7分)、キーナン・デイビス(66分)