ラ・リーガ 25/26の第14節 バルセロナとアラベスの試合が、11月30日00:15にカンプノウにて行われた。 バルセロナはラフィーニャ（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）、パブロ・イバニェス（MF）らが先発に名を連ねた。 その直後の1分に試合が動く。アラ