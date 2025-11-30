米大リーグ・オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）と、今季限りで現役を引退した前巨人の長野久義氏（４０）が２９日、都内のホテルでトークショーを開催した。菅野は巨人時代の後輩で、メジャー移籍を目指してポスティング申請をした巨人・岡本和真内野手（２９）との対戦を希望した。トークショーでは「メジャーに挑戦するらしいので、和真と対戦してみたい」と思いを明かした。メジャーで日本人内野手が活躍し