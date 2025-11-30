ソフトバンク・有原航平投手（３３）が３０日が提出期限の保留選手名簿から外れることが２９日、分かった。米球界から２３年にＮＰＢに復帰した右腕は今季で３年契約を満了。満了時にフリーエージェント（ＦＡ）となる条項を盛り込んでいた。有原自身は大リーグ再挑戦の意思を持っており、１２月２日に自由契約選手として公示される。有原は２０年オフにポスティングシステムを利用し、日本ハムからレンジャーズに移籍。２１年