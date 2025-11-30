ブンデスリーガ 25/26の第12節 ブレーメンとケルンの試合が、11月29日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。 ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、マルコ・グリュル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。