岐阜県は29日、同日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で行われたJ3第38節・FC岐阜vs.FC大阪で事故が起きたことを発表した。県の公式ホームページによると、発生したのは試合中の15時45分頃。ボールボーイを務めていた男子生徒(14歳・愛知県在住)が使用していた折畳み式パイプ椅子が破損し、右手薬指の先端がパイプに挟まれて指尖部を断裂した。事故発生後は、すぐに救急車を要請。会場担当医師による診断を受け、医療機