オリオールズからFAとなった菅野は、17年大会以来となる来年3月のWBC出場に意欲を見せた。「お呼びが掛かれば全力で。僕もラストチャンスになると思うので、プレーしたいなという気持ちはある」。今季からメジャーで戦う経験豊富な右腕は「何か自分にできることがあれば、力になりたい。他の国は打倒日本という感じで、凄いメンバーをそろえてきている。そういうものを想定しながらオフを過ごせればいい」と見据えた。