東京消防庁と陸上自衛隊などが合同で災害訓練を実施しました。訓練は首都直下地震がおきたことを想定して行われました。土砂崩れで倒れた建物から取り残された人の救助や、消防車が入っていけない住宅地に200メートルほどホース伸ばす想定での消火活動などの手順が確認されました。