香港の高層住宅で発生した大規模火災では死者が128人となり、今も多くの人の安否が分かっておらず、警察は29日、本格的な捜索を始めました。26日に発生した火災では、これまでに128人の死亡が確認され、現場の近くでは市民が花を手向ける様子が見られました。地元当局によりますと、連絡が取れない人の数は150人となり、警察は白い防護服を着た隊員が建物に入るなど600人態勢で捜索を本格化させましたが、初日は不明者の手がかりは