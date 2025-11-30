W杯ジャンプ男子個人第5戦で2位となり、写真に納まる二階堂蓮（中央）＝ルカ（共同）【ルカ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは29日、フィンランドのルカで男子個人第5戦（ヒルサイズ＝HS142メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が141メートルの136.4点で2位となり、W杯で初めて表彰台に立った。悪天候の影響で2回目の途中で打ち切りとなり、1回目の成績で順位を確定した。小林